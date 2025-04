Gqitalia.it - Dove vedere in streaming e in tv (anche gratis) tutte le gare di Formula 1 quest'anno

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.24, sei Sprint Race, prove libere e qualifiche. Il Mondiale dici terrà compagnia quasi tutti i weekend fino all'inizio di dicembre, altri otto mesi da vivere al massimo per un campionato che si preannuncia alquanto incerto.ledel Mondiale F1 in tvIl Mondiale 2025 di1 sarà trasmesso interamente in diretta e in esclusiva da Sky Sport, che su Sky Sport1 (canale 207) trasmetteràle sessioni di prove libere, qualifiche, Sprint Race e Gran Premi (insu NOW TV, con l'abbonamento Sport). Confermatala squadra di Sky che seguirà tutti gli appuntamenti: le telecronache saraffidate alla voce storica di Carlo Vanzini, affiancato da Marc Gené, Roberto Chinchero e Ivan Capelli in cabina di commento, con Mara Sangiorgio inviata in pitlane, Matteo Bobbi alla «Sky Sport Tech Room» (per tutti i dettagli tecnici sulle macchine e sui momenti più importanti di qualifiche e gara, la «moviola» della1), Davide Camicioli e Vicky Piria pronti ad accompagnare i telespettatori prima e dopo le varie sessioni.