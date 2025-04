Dove si svolgerà l’America’s Cup 2027? Auckland si tira indietro Valencia sogna il tris Idee Grecia Brasile e Arabia Saudita

Leggi su Sportface.it

Era nell’aria da tempo, tra sospetti e malumori, e adesso è anche ufficiale: Emirates New Zealand, vincitrice delCup 2024 a Barcellona, non difenderà il titolo ad. Il governo nazionale di Wellington si ètodalla corsa all’organizzazione della competizione sportiva più antica al mondo. “Dopo aver vinto la 37a America’s Cup nell’ottobre dell’anno scorso, il Royal New Zealand Yacht Squadron e l’Emirates Team New Zealand hanno cercato di valutare la possibilità di ospitare la 38a America’s Cup ad, con la consapevolezza della necessità di una combinazione di sostegno privato, sostegno del governo locale e del governo centrale, ma non a scapito del finanziamento di altre priorità nel difficile clima economico”, si legge in una nota delCup.“In questo periodo, il team ha avuto conforto nel livello di supporto privato e ha lavorato con TatakiUnlimited che ha guidato in modo proattivo la candidatura.