Dove si farà la America’s Cup? Spunta la suggestione Italia! Due nuove ipotesi al vaglio di New Zealand

Team Newha comunicato che la prossima edizione dellanon si disputerà ad Auckland. I detentori del trofeo sportivo più antico del mondo non difenderanno la Vecchia Brocca nel Golfo di Hauraki, come d’altronde era già successo lo scorso autunno: il sodalizio neozelandese dovrà trovare un’altra località in cui organizzare la prestigiosa competizione nel 2027, vantaggio che spetta al Defender come la stipula del regolamento.Il comunicato stampa è molto chiaro: “Con dispiacere apprendiamo che il MBIE (l’equivalente del Ministero degli Affari, dell’Innovazione e dello Sviluppo, n.d.r.) e il Governo Centrale della Nuova Zelanda hanno deciso di non supportare la 38maad Auckland nel 2027. Abbiamo esplorato ogni possibilità combinando le forze di investimenti privati, governo locale e Governo Centrale di Wellington, ma non a spese di finanziamenti di altri settori prioritari nell’attuale difficile congiuntura economica“.