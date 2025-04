Oasport.it - Dove passa il Giro d’Italia 2025? Le Regioni e le province attraversate tappa per tappa

La stagione del grande ciclismo è entrata nel vivo ed è già arrivato il momento di pensare al, che scatterà venerdì 9 maggio da Durazzo. Le prime tre tappe si svolgeranno in Albania, poi si tornerà nel Bel Paese: ripartenza dal Sud dello Stivale per poi dirigersi verso Nord prima della conclusione a Roma. Iltoccherà 15 delle 20italiane: all’appello mancheranno Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Liguria. Andiamo a scoprire,per, tutte lee ledalla prossima Corsa Rosa.PRIMA(160 km, venerdì 9 maggio): Durazzo-Tirana, interamente in Albania.SECONDA(13,7 km di cronometro individuale, sabato 10 maggio): Tirana-Tirana, interamente in Albania.TERZA(160 km, domenica 11 maggio): Valona-Valona, interamente in Albania.