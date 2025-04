Ilfoglio.it - Dove nasce la diffidenza degli ucraini verso gli americani e viceversa

Leggi su Ilfoglio.it

Il servizio firmato da Adam Entous per il New York Times, “La storia segreta del coinvolgimento americano nella guerra ucraina”, è formidabile. Non tanto per le rivelazioni quanto per il racconto. Entous, e la sua ampia cerchia di collaboratrici e collaboratori, riferisce di aver raccolto più di 300 interviste con esponenti politici e militari di nove paesi, nell’arco di più di un anno. E’ evidente dal testo che la sua fonte decisiva è un generale ucraino, Mykhaylo Zabrodskyi, 51 anni, che ha avuto una parte essenziale nel rapporto coi responsabili militari Usa, e un’attenzione straordinaria ai rapporti psicologici fra gli attori principali delle due parti. In Italia, il suo nome fu accostato all’ordine di aprire il fuoco di mortai che il 24 maggio 2014, vicino a Slovjansk, nel Donetsk, uccise il fotoreporter italiano Andy Rocchelli e il giornalista e militante di Memorial Andrej Mironov.