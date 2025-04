Dottor Jekyll e Mister Hyde

Leggi su Ilnerazzurro.it

Di Flavio Verzola.Robert Louis Stevenson, inventa i suoi personaggi nel suo romanzo del 1886, raccontando di una schizofrenia, romanzata al punto da colpire non solo la mente ma anche l’aspetto fisico, dividendo in maniera molto più che netta il bene e il male che alberga in tutti noi. L’idea che porta al successo letterario è talmente geniale, da diventare fonte inesauribile di riproposizioni cinematografiche fino ai nostri tempi.Nel mondo pallonaro, la folle Inter, rappresenta forse l’esempio più significativo di schizofrenia, in un eterno ottovolante di picchi straordinari e di tonfi clamorosi, tanto da meritarsi ampiamente l’attributo di “Pazza”! A onor del vero, negli ultimi anni, i nostri cuori malati di nerazzurro, hanno avuto meno scossoni di quanto la tradizione imponesse, ma chi ha vissuto una vita di “una continua sofferenza per arrivare alla vittoria”, ormai è un malato cronico di ansia.