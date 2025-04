Thesocialpost.it - Doppia tragedia per la famiglia Ghidini: dopo il papà stella del rugby, muore nel sonno la piccola Mia

Un nuovo lutto ha colpito la, a distanza di un anno e mezzo dalla scomparsa di Daris, ex giocatore e allenatore di, morto improvvisamente a 41 anni. Domenica 30 marzo, nella stessa casa di Sorbolo (Parma), è stata trovata senza vita la sua bambina, Mia, di soli 4 anni.Una perdita improvvisaLa, nata nell’agosto 2021 dalla relazione tra Daris e Stefania, viveva con la madre a Sorbolo. Secondo quanto ricostruito, aveva manifestato qualche linea di febbre prima di addormentarsi, ma non si erano segnalati particolari allarmi. Durante la notte, però, il suo cuoricino ha smesso di battere. L’intervento dei soccorsi è stato immediato, ma per Mia non c’è stato nulla da fare.Le prime ipotesi parlano di una possibile patologia congenita, anche se in precedenza non erano emerse anomalie negli accertamenti effettuati dallala morte di Daris.