Dopo la pioggia arrivano le ruspe. Ripulito tratto a rischio dell’Aspio

Dine è caduta tanta in questi giorni e residenti ed enti preposti si sono mobilitati subito per arginare quanto più possibile le criticità emerse. In queste ore è statouna monte della frazione. A parlare è il presidente del Consiglio regionale Dino Latini: "Grazie all’intervento dell’Unità Operativa, con gli ingegneri Macchia e Stefoni, è stato eseguito un importante lavoro di pulizia su undel fiume Aspio. La manutenzione di canali e corsi d’acqua è fondamentale per la sicurezza del territorio. Dobbiamo continuare con opere di pulizia e mitigazione su tutti i corsi d’acqua per prevenire rischi idrogeologici e garantire la tutela ambientale. Un passo alla volta, per un territorio più sicuro e curato". Il torrente Aspio ha rischiato nuovamente di esondare, mettendo in apprensione una famiglia già colpita dagli eventi calamitosi di pochi mesi fa.