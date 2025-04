Metropolitanmagazine.it - Dopo il terremoto in Myanmar, l’esercito sta bloccando i soccorsi nelle zone dei ribelli

il disastrosoche lo scorso venerdì ha colpito il(e, in modo meno grave, la Thailandia e la Cina), aiuti umanitari emedici inviati da tutto il mondo stanno arrivando nella capitale Naypyidaw e in molte altredel Paese. A Sagaing, la città più vicina all’epicentro, la prima squadra diinternazionali è giunta solo ieri, tre giornila devastante scossa; quasi tutti i camion di aiuti, invece, sono ancora fermi ai posti di blocco.A ostacolarne l’arrivo èdel regime, che sta monopolizzando e rallentando l’assistenza, rendendola difficoltosa dove isono più attivi, come appunto a Sagaing, uno dei principali centri di resistenza della guerra civile che da quattro anni insanguina il. La città ospita circa trecentomila abitanti, e si trova, in pratica esattamente sopra l’epicentro del sisma che ha colpito il Paese e che, al momento, ha provocato quasi tremila morti; numeri che, di giorno in giorno, sono destinati ad aumentare drammaticamente.