Primacampania.it - Donna muore ustionata in casa nel Napoletano, indagini in corso

Leggi su Primacampania.it

OTTAVIANO – Unaè morta in ospedale a Napoli dopo aver riportato gravissime ustioni all’interno della sua abitazione a Ottaviano, in provincia di Napoli. Secondo quanto emerso, sarebbe stato il marito ad allertare i soccorsi: l’uomo si trovava incon la figlia della coppia, una bambina, al momento della tragedia.I carabinieri, coordinati dalla Procura di Nola, hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dei fatti. L’abitazione è stata posta sotto sequestro e il marito è stato ascoltato dagli inquirenti. Ancora da accertare le cause che hanno provocato le ustioni fatali.L'articoloinnelinproviene da PRIMACAMPANIA.