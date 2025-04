Ilfattoquotidiano.it - Donna di 30 anni morta per ustioni di terzo grado in ospedale a Napoli, indagini in corso

Avevadisul corpo la trentenne di Ottaviano, Lucia Iervolino, deceduta nell’Cardarelli dipoco dopo il suo arrivo. Lasi trovava in casa assieme al marito coetaneo che era in casa ed è stato ascoltato dai carabinieri. Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Nola indagano a 360 gradi e non escludono il gesto volontario e l’incidente domestico. Nella casa sono ingli accertamenti dei militari di Ottaviano e V Sezione Rilievi. A chiamare i soccorsi sarebbe stato il marito. La paziente è stata trasferita d’urgenza dal 118 di San Gennaro Vesuviano all’di, ma le sue condizioni erano disperate.L'articolodi 30perdiininproviene da Il Fatto Quotidiano.