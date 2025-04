Lanazione.it - Domenica torna la Sudatina Montalese

Leggi su Lanazione.it

Montale (Pistoia), 1 aprile 2025 – Dopo l'annullamento a causa dell’allerta meteo, lasi appresta are protagonista. L’evento sportivo, previsto per6 aprile a Montale, si arricchisce quest’anno di un importante omaggio: un premio speciale dedicato alla memoria di Maurizio Fiori. A vent’anni dalla sua scomparsa, la comunità sportiva ricorda con affetto questo amico podista, che ha combattuto con coraggio contro l’anemia falciforme. Prima di lasciarci, Maurizio ha donato alla comunità un progetto elettronico di ristrutturazione del reparto di ematologia dell’ospedale di Careggi, un’iniziativa realizzata grazie alla Onlus Regalami un sorriso in collaborazione con il Club Lions Curzio Malaparte. Questo progetto, noto come “Progetto Maurizio”, rimane un simbolo di solidarietà e impegno.