Domenica Terranuova Traiana-Livorno. Dove si giocherà?

Arezzo, 01 aprile 2025 – Quella dipotrebbe essere una giornata davvero speciale per il popolo amaranto. Ilinfatti, in caso di vittoria con il, sarà matematicamente promosso in lega pro a quattro giornate dal termine del campionato. Infatti i punti di vantaggio sulla Fulgens Foligno sono 13 e in caso di successo contro i valdarnesi, i labronici festeggerebbero la matematica promozione. Naturalmente in casa biancorossa i propositi sono ben diversi e si cercherà di fare di tutto per evitarlo. Troppo importante infatti è conquistare punti anche contro la capolista. C'è poi il tema dell'ordine pubblico. Quanti saranno i tifosi delche arriveranno in Valdarno? Considerato che la partita sarà decisiva ai fini della promozione in lega pro non è impossibile prevedere una grossa affluenza dalla città tirrenica.