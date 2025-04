Quifinanza.it - Dollaro rischia leadership mondiale: cosa ha detto Larry Fink d Blackrock

Esiste uno scenario in cui ilnon è più valuta di riferimento a livello globale ed ha perso il suo ruolo come valuta di riserva. Uno scenario che non è poi tanto lontano dal futuro che si sta costruendo. L’avvertimento è arrivato da, uno dei finanzieri più abili di Wall Street, Ceo della società d’investimento, in occasione della tradizionale lettera annuale agli azionisti. L’avvertimento arriva in prossimità del 2 aprile, giorno che lo stesso Trump ha battezzato Liberation Day, quando ci si attende una nuova ondata di dazi contro tutti i partner degli USA.Ilsoppiantato dal BitcoinCitando il protezionismo ed i suoi effetti disastrosi sull’economia, il finanziere ha osservato che “c’è più preoccupazione che mai” per l’economia e che lo status delcome valuta di riserva a livello“non è garantito per sempre”.