Dodici annegati per un racconto | Scrivo quello che vorrei leggere

"La incontrai quando ancora credevo che la storia deglifosse una leggenda nera". Già dalla prima riga di ‘Mal di Nebbia’ (ed Emons) Nicoletta Gramantieri, autrice e responsabile di Salaborsa Ragazzi, trascina il lettore nel suo romanzo gotico, ambientato in un piccolo paese sulle colline romagnole, poco dopo la fine della Seconda Guerra mondiale. La leggenda narra che, durante la Prima Guerra mondiale,ragazzi si rifiutarono di tornare al fronte e si gettarono nel fiume, morendo. La giovane protagonista del libro osserva la nebbia che sale dalle acque, una nebbia che porta malanni e che sembra essere il riflesso di quei fantasmi tornati dal passato. Con una scrittura che mescola finzione e realtà ed eventi inspiegabili, Gramantieri costruisce un romanzo di suspense, che verrà presentato domani alle 19 alla libreria Attraverso, in via Santo Stefano 80D, insieme allo scrittore Davide Morosinotto.