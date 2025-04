Sport.quotidiano.net - Divisione Regionale 1. Faenza fa suo il derby contro Lugo. Massa, seconda, prosegue la scalata

La Raggisolaris Academy (foto) si aggiudica con un netto 78-55 (18-13; 36-29; 59-38) ilcon gli Aviators. I faentini impongono subito il loro gioco, subiscono il ritorno degli avversari poco prima dell’intervallo, ma chiudono i conti nel terzo quarto con un break di 23-9. L’Academy ritornerà in campo questa sera alle 21.30 in casa del Progresso Castel Maggiore nel recupero della prima giornata e riposerà nel week end.invece giocherà domenica alle 18 a Castel Maggiore. Nel girone V3,Lombarda sale al secondo posto grazie alla vittoria per 73-49 (21-11; 36-26; 51-42) nell’anticipo con Baricella e nel fine settimana osserverà il turno di riposo. Il tabellino di: Garavini 17, Merendi 10, Ndiaye 1, Dellachiesa 11, Sirri 4, Ravaioli 6, Gorgati, Naldini 3, Camparevic 5, Marras 2, Lazzari 17, Bendandi 2.