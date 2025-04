Lanazione.it - Ditta edile senza piano di sicurezza: "Così operai esposti al pericolo". Attività sospesa e maxi-sanzione

MONTELUPO FIORENTINOe cinquemila euro di. A finire nei guai unaspecializzata nella realizzazione di abitazioni private di Montelupo Fiorentino all’interno della quale i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Firenze hanno riscontrato diverse irregolarità. La principale violazione contesta è stata la mancata elaborazione deloperativo di. Il Pos, è un documento che contiene le informazioni sulle misure dida adottare nei cantieri e nelle unità produttive, per ridurre il rischio di infortunio e prevenire lo sviluppo di patologie professionali. In sostanza iloperativo diè un documento che il datore di lavoro deve redigere per tutelare i lavoratori all’interno dei cantieri. Nella fattispecie, il titolare (italiano) dellamontelupina, per i suoi cinquenon aveva provveduto a elaborarlo.