Lanazione.it - Discariche e degrado. Opposizione all’attacco: "Immeritato il premio di comune plastic free"

A pochi giorni dalla consegna del riconoscimento dii consiglieri didi Castelnuovo Magra, sulla scia di segnalazioni pervenute loro da vari residenti, continuano a denunciare leabusive presenti in diverse zone del paese. Oltre a quelle già segnalate dalla stessa minoranza alla fine di febbraio – la discarica in località Gragnola e quella all’ingresso dell’ex cava Filippi – se ne aggiunge una nuova in località Tavolara. "Mentre il vicesindaco Marchi si è recato a Napoli per ritirare il prestigioso riconoscimento, tra il silenzio e l’imbarazzo, per unche ancora oggi porta ilarità e battute sui social – spiegano Gherardo Ambrosini e Martina Tonelli (Castelnuovo civica) e Marzio Favini e Manuele Micocci (RicominciAmo Castelnuovo) -la realtà che vive il nostroè assai diversa.