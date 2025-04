Ilrestodelcarlino.it - Discarica, la rivolta degli indignati: "Esposto per disastro ambientale"

dall’inviato La plastica ha già invaso una fetta di paradiso e l’imperativo è soprattutto, uno: "Fare presto". Lì dove le acque scrosciano nel cuore del verde si lotta contro il tempo perché i rifiuti non arrivino a infettare i fiumi. Le possibili e future conseguenze della frana dellanel Rio Rovigo (affluente diretto del fiume Santerno), a Palazzuolo sul Senio, in Toscana, fanno più paura di tutta la vecchia spazzatura che si vede già. E allora si muovono cittadini e associazioni, pure i bimbi si mettono al collo i cartelli in una protesta-conferenza stampa: "Politici ed esperti i rifiuti li hanno coperti, vogliamo che sta gente pulisca il nostro territorio". Ma ci sono soprattutto i grandi che si preoccupano, e presentano un doppioalle procure di Bologna e Firenze (dove c’è già un fascicolo d’indagine) "perché arrivi presto una soluzione", perché vi sia "un coordinamento tra aziende specializzate e amministrazioni per iniziare una pulizia", oltre "alla trasparenza nelle operazioni di monitoraggio" e si "inizi la bonifica delle altre discariche, perché non si può più operare costantemente dopo un".