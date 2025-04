Tgcom24.mediaset.it - Discarica abusiva nel Palermitano, indagati due imprenditori: ecco come agivano

Duedel settore edilizio sono finiti sotto inchiesta per traffico illecito di rifiuti a seguito di un’operazione della guardia di finanza di Palermo, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Uno degliè stato posto agli arresti domiciliari, mentre per il secondo è stato disposto il divieto di dimora. Entrambi sono stati interdetti dall’attivitàale per un anno. Nel corso dell’indagine, i finanzieri hanno sequestrato parte del complesso aziendale di due imprese e un’area di oltre 11mila metri quadrati a Partinico, adibita a. Qui venivano scaricati illegalmente materiali di scarto provenienti da lavori edili, tra cui inerti, rifiuti ferrosi, elettronici, copertoni ed eternit. Le riprese aeree hanno rivelato un'attività costante di livellamento del terreno per occultare i rifiuti.