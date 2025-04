Lanazione.it - Discarica a Palazzuolo sul Senio: Sindaco affronta emergenza rifiuti e frana

Leggi su Lanazione.it

di Teresa ScarcellaSULUn’eredità che pesa tonnellate, ingombrante anche dal punto di vista economico, di cui Marco Bottino,di, avrebbe fatto a meno., questaè una tegola cascata sulla testa dal nulla. "È un grave problema, che stiamo cercando dire con la fatica che può fare un Comune di 1100 abitanti. Quindi con un grande dispendio di energie personali e con una struttura tecnica che può contare su poche persone. Per fortuna non siamo soli: c’è la Regione Toscana e ci siamo affidati a Hera per la messa in sicurezza e la successiva rimozione". Quanto è grave? "Per gravità intendo non un’ambientale, ma nel vedere contaminato visivamente uno dei luoghi più belli e selvaggi del nostro territorio". Avete quantificato la sua estensione? "Laè avvenuta in un tratto di 100 metri.