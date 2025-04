Thesocialpost.it - Diletta Leotta in aeroporto in Germania: “Una poliziotta cattivissima mi ha strizzato le tette per controllarmi”

, nota conduttrice di Dazn, ha raccontato un episodio insolito avvenuto in uninmentre stava per imbarcarsi per tornare in Italia. Ospite su Radio 105, ha descritto con ironia e disagio il controllo di sicurezza a cui è stata sottoposta.Leggi anche: Paola Perego, confessione choc: “Ho fatto seguire mio figlio, ecco perché”Il controllo al metal detectorMentre attraversava il metal detector, unaha deciso di sottoporla a un controllo approfondito. «Era», ha detto, spiegando di essersi sentita in imbarazzo per la modalità dell’ispezione: «Mi hale, poi mi ha fatto alzare le ascelle e ha iniziato a farmi il solletico».L’ispezione non si è fermata lì: «Mi sono spogliata quasi completamente, restando con una canottiera, e le ho detto: “Guarda, non ho niente nelle ascelle”».