Iodonna.it - Digiuno intermittente, prolungato o mimato: cosa dice la scienza della longevità

Mangiare meno per vivere meglio e più a lungo: un concetto affascinante, supportato oggi da un crescente numero di studi scientifici. Ma attenzione,non significa privazione, bensì scelta consapevole e strategica. Io stessa, in qualità di Specialista indell’Alimentazione, pratico il16:8 due volte a settimana, in modo equilibrato e sostenibile. Ecco quali sono i principali tipi di, i beneficirestrizione calorica, e le regole fondamentali per un approccio sicuro ed efficace. Grasso sulla pancia: 10 consigli per eliminarlo X Che cos’è ile aserve davveroNumerose ricerche scientifiche suggeriscono che la restrizione calorica e ilpossono migliorare la sensibilità insulinica, abbassare i livelli di infiammazione sistemica.