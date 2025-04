Anteprima24.it - Difende l’amico in lite e viene accoltellato, aggressore in fuga

Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri stanno ricercando un 34enne di origini tunisine accusato di aver, a Sparanise, nel Casertano, un 34enne italiano che ha cercato di dividere due contendenti – tra i quali l'uomo di origini tunisine – nel corso di una.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il litigio sarebbe scoppiato tra il tunisino e il nuovo fidanzato della sua ex moglie; la vittima si sarebbe messa in mezzo tra i due ricevendo una coltellata da parte del 34enne; questi è poi fuggito in auto facendo perdere le proprie tracce. Il ferito, residente a Pignataro Maggiore, è stato condotto all'ospedale di Caserta dove è tuttora ricoverato.