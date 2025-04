Iodonna.it - Diario della prima tappa milanese del cantante cosentino ad Assago. Tra risate, abbracci e canzoni contro la paura

Leggi su Iodonna.it

Andare a un concerto sull’amore non capita tutti i giorni. A un film sì, a uno spettacolo sì, a un reading sì e sì. Ma ascoltare ventiquattrodi Brunori Sas che raccontano con ogni tipo di rima e di ritmo la storia di due che sono lì, “dopo vent’anni a dirsi ancora di sì“, e nel frattempo hanno completato il quadretto felice con l’arrivo di un figlio che cresce con due genitori che litigano (ma si amano) e che hanno collezionato i vhs delle nozze dei nonni in bianco e nero e i ricordi dell’infanzia tra polpettone di zia Giulia e Cynar a fine pranzodomenica, è più di una festa. Bagno di folla per il ritorno a casa di Brunori Sas dopo Sanremo X Leggi anche › Il primo Sanremo di Brunori Sas punta tutto su una Fiammetta che gli porta fortuna È una festa d’amore, ecco cos’è stato il concerto nelladelle due date milanesi all’Unipol Forum di