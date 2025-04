Lanazione.it - Diana Falsettini trionfa in Cina: è la regina mondiale del Free Style

di Manuela Plastinaè "The Queen of Disco": ha vinto la prestigiosa competizionesvoltasi inscontrandosi contro 320 ballerini dai cinque continenti. E ne è uscita vincitrice assoluta nella categoria "". Nome d’arte "Didi", perché così veniva chiamata da piccola da babbo Filippo e mamma Monia, ha solo 17 anni. Vive tra Strada in Chianti e San Polo e da quando ne aveva 5 frequenta la "The Dreamers Academy" di Bagno a Ripoli con sede ad Antella con la direttrice Maria Bazzani. La sua specialità è il Waacking, che si basa molto sul movimento delle braccia., come ti sei avvita a questa danza? "Partecipavo alla sfilata del rione Borgo, di cui faccio parte, e venne ad aiutarci come coreografa la Maestra Bazzani. Mi ha fatto innamorare della danza.