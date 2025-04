Ilfattoquotidiano.it - Di Nicolò, schiacciato da un’autogru a Trapani, mi parla sua madre: ‘Una morte sporchissima’

Disi èto per la manifestazione di Libera contro le mafie. Ne è sfuggita un’altra, che si è tenuta poco prima, ilMarble 2025, “primo incoming nazionale per il settore lapideo”, come si legge sulle pagine che promuovono l’evento organizzato da CNA e ICE. “Un’importante occasione – fa sapere il Comune di Custonaci (TP) – per le imprese locali del settore, che avranno la possibilità di presentare le proprie eccellenze e capacità produttive a potenziali clienti esteri”. Nel programma anche visite ai laboratori di lavorazione e alle cave, “dove tradizione e innovazione si incontrano per dare vite a prodotti d’eccellenza”.Chissà che peso abbia la tutela della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici nel determinare il grado di eccellenza di imprese e prodotti.“A mio figlio, quella mattina, fu ordinato di uscire dal cantiere, con una auto-gru, per recarsi nel villino privato del datore di lavoro, per lavori privati.