Di Marzio | Papà vide che a Villa Fiorito Maradona non aveva vestiti così dall’Italia gli spedì un pacco

Il giornalista esperto di calciomercato di SkySport Gianluca Diha raccontato al podcast ‘DoppioPasso’ alcuni retroscena del suo rapporto con Diego Armando: «Con Diego c’è una rapporto emotivamente molto forte che riguarda lui e la mia famiglia. Mio padre nel 1978 quando allenava il Napoli andò in Argentina e fu il primo italiano a vederlo giocare e a volerlo portare al Napoli. Poi l’operazione non si concluse perché in quel momento le frontiere erano chiuse e si riaprivano nell’80, però il rapporto trae mio padre è sempre rimasto bellissimo. Lui si è ricordato di quell’italiano che lo voleva portare a Napoli nel ‘78 e quindi quando arrivò poi nell’84, nella prima intervista che fece, al perché Napoli rispose che Gianni Divoleva portarlo al Napoli. E poi realizzai anche il sogno di intervistarlo nel 2016, europei a Parigi.