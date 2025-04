Metropolitanmagazine.it - ‘Dexter: Original Sin’ rinnovato per la seconda stagione da Showtime

La serie prequel di Dexter, Dexter:Sin, è stata rinnovata per unasu Paramount+ con, ha detto Variety. La notizia arriva circa un mese dopo la conclusione della primadello show, il 14 febbraio. La prima messa in onda è avvenuta a dicembre 2024. Ambientato nel 1991, lo show è la storia delle origini di Dexter Morgan, con Patrick Gibson che interpreta la versione giovane dell’iconico assassino. Michael C. Hall, che ha dato origine al ruolo del protagonista nella serie“Dexter”, è la voce del monologo interiore del giovane Dexter. Oltre a Gibson e Hall, il cast comprende anche Molly Brown, Christina Milian, Christian Slater, James Martinez, Alex Shimizu, Reno Wilson, la guest star speciale Sarah Michelle Gellar e Patrick Dempsey.La sinossi ufficiale della serie recita così: “Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a incanalare la sua oscurità interiore.