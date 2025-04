Movieplayer.it - Dexter: Original Sin, la serie prequel è stata rinnovata per una seconda stagione

Leggi su Movieplayer.it

Showtime ha confermato il ritorno della, che ha appassionati i fan del celebre personaggio, per una nuovaLaSin èper unache arriverà come sempre su Paramount+, come confermato poche ore fa Variety. La notizia è arrivata circa un mese dopo la conclusione della primadello show, il 14 febbraio. Il debutto dellaera avvenuto nel dicembre 2024. Ambientata nel 1991, laè la storia delle origini diMorgan, con Patrick Gibson che interpreta la versione più giovane dell'iconico serial killer. Michael C. Hall, che ha interpretato il personaggio nellaprincipale, fa da narratore per il monologo interiore del giovane. Insieme a .