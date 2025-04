Universalmovies.it - Dexter | Il prequel Original Sin rinnovato per una seconda stagione

Showtime ha annunciato di averla serieSin per una.L’universo televisivo legato al personaggio diMorgan continua ad espandersi, ed a quanto pare la storia alle origini del mito ha ancora tanto da raccontare. Dopo il debutto andato in scena lo scorso 13 dicembre, la serieSin ha continuato ad appassionare i fan ottenendo tra l’altro anche una lunga lista di ottime recensioni da parte della critica internazionale. Il rinnovo per una ulteriorea questo punto era pura formalità.Nuovi aggiornamenti saranno rivelati prossimamente.Intanto va ricordato che Showtime al momento sta sviluppando: Resurrection, ennesima espansione della suddetta saga televisiva che vedrà nuovamente Michael C. Hall nei panni iconici diMorgan.