Bolognatoday.it - Despar cerca personale per il nuovo punto vendita di Budrio

Leggi su Bolognatoday.it

Parte la campagna di assunzioni per ilsupermercato Eurospar che sorgerà ain via Partengo, angolo via Lenzi. Il supermercato sarà proprio di fianco alla caserma dei Carabinieri, al posto dell’attuale magazzino Enel, che verrà demolito dopo la messa in esercizio di quelloin.