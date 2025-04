Ilpescara.it - Derby Pineto-Pescara, info biglietti: prezzi e modalità di acquisto

Leggi su Ilpescara.it

L'aprile calcistico in Abruzzo si apre con iltra professionisti, il sesto ufficiale nella storia (già disputati 3 in campionato e 2 in Coppa Italia di C in 2 stagioni) e per la prima volta si giocherà al Mariani-, dato che nelle precedenti circostanze si era sempre.