Derby Milan-Inter Conceiçao | Leao? Facile parlare dopo Gimenez? A me dicevano pippa poi

o, 1 aprile 2025 – Suona la carica, Sergio. Il ko contro il Napoli che ha spedito ila -9 dalla Champions e a -20 dall', avversaria della semifinale di andata di Coppa Italia domani alle 21 a San Siro, è fresco. Ma il tecnico difende il suo lavoro, le sue scelte e il suo gruppo: “Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, dipende da cosa si vuole vedere”.Mancheranno Emerson Royal e Loftus-Cheek, tornato oggi ao, operato d'appendicite domenica a Napoli: “Gli altri sono tutti a disposizione. Vedrò chi far giocarel'allenamento di domani.la partita tutti sono più bravi ed è sempre. Sicuramente partiranno 11 giocatori forti. Quelli entrati dalla panchina hanno già dato risposte fantastiche, anche in passato. E allora si dice che avrebbero dovuto partire dall'inizio, ma giocare con 26 titolari non è possibile”.