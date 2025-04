Dailymilan.it - Derby della Madonnina, dalla Coppa Italia passa tutta la stagione

Parliamoci chiaro: questarossonera è stata finora un flop. E a dirlo sono i numeri, carta canta. Ecco perchè ilè l’emblema.Prima Fonseca, poi Conceiçao, il Milan non sembra aver trovato la sua quadra: attualmente la classifica parla chiaro, nono posto a 47 punti. Stefano Pioli l’anno scorso era arrivato a 65 punti dopo 30 giornate, un risultato molto più consono nonostante non rispecchi il nome Milan.Dopo 4 anni consecutivi il Milan rischia di non partecipare alla Champions League, infatti dopo la delusione dei playoff contro il Feyenoord anche la qualificazione alla prossima edizione è a forte rischio. Il quarto posto del Bologna dista 9 punti e ilpotrebbe essere la chiave di volta di questa.Infatti non è ancora tutto perduto, il Milan potrebbe ancora vincere la