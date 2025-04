Calciomercato.it - Derby a rischio, UFFICIALE: i rossoneri in sciopero

La società rossonera sempre più nel caos: calciatori sul piede di guerra, proclamata l’agitazione per il prossimo matchPotrebbe non disputarsi ildopo l’annuncio arrivato quest’oggi dal club rossonero. Situazione tesissima in casa Lucchese con la squadra che è sul piede di guerra contro la società per il mancato pagamento degli stipendi dal mese di novembre 2024.: iin(LaPresse) – Calciomercato.itIl terzo cambio di proprietà avvenuto negli ultimi mesi non è bastato a far terminare la crisi economica del club che ora deve fare in fretta per evitare anche ulteriori guai. C’è la scadenza del 16 aprile all’orizzonte, ma soprattutto opreannunciato dai giocatori tramite l’AIC, l’Associazione Italiana Calciatori.È duro il comunicato diramato per preannunciare che senza novità sul fronte dei pagamenti, sabato prossimo la Lucchese non scenderà in campo neltoscano contro il Pontedera.