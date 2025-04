Anteprima24.it - Demedicalizzazione118, le associazioni attaccano: “Grave e incomprensibile la chiusura del DG Volpe”

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota delle: Movimento Civico per l’Ospedale di Sant’Agata (Maria Rosaria Oropallo), Salute e Territorio (Alfredo Lavorgna), AVO BN (Mario Domenico Rossi), SannioCuore (Amedeo Ceniccola), SPI CGIL Valle Telesina (Domenico De Blasio), No demedicalizzazione 118 Fortore Miscano (Giuseppe Fusco), Rete UCCP San Giorgio del Sannio (Attilio Petrillo), Comitato SOS Sanità Valle Vitulanese (Angelo Piazza).“Le, col presente comunicato, manifestano profondo rincrescimento per il modus operandi del Direttore Generale dell’ASL di Benevento, Dott. Gennaro.Tale disappunto deriva dal suo essere venuto meno agli impegni assunti con lestesse, e dal suo essersi sistematicamente sottratto al confronto, ignorando così le ripetute proposte di incontro, volte al discutere serenamente ed in maniera costruttiva del servizio 118.