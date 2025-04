Tg24.sky.it - Delitto Garlasco, incidente probatorio il 9 aprile, cos'è e cosa significa

Via libera al maxinelle nuove indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi adi quasi 18 anni fa, per il quale è già in carcere dal 2015, come condannato definitivo, Alberto Stasi. Un accertamento che comprenderà, oltre alla comparazione tra il Dna del 37enne e i risultati del materiale trovato su unghie e dita della 26enne, anche analisi genetiche ad ampio raggio su una lunga lista di reperti e campioni ritrovati, alcuni mai analizzati, tra cui un frammento del tappetino del bagno, prelievi, tamponi ed oggetti, come confezioni di tè, yogurt, cereali, biscotti, sacchetti e pure i "para-adesivi" di tutte le impronte.