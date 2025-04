Juventusnews24.com - Del Piero nuovo dirigente della Juve? Giovanni Albanese svela: «C’è bisogno di qualcuno che possa parlare con credibilità. Lo vedrei bene ma…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Delsul possibile ritornobandiera bianconera: le paroleIl giornalistaha analizzato il possibile futuro dirigenzialecon la presenzabandiera bianconera Del.PAROLE – «Delcome? Sicuramente in questo momento la dirigenzahadi qualche uomo, checonconsiderando che in questo momento laè in mano a un governo tecnico. Non sono particolarmente amante delle bandiere che vengono messe lì solo per rispondere alla pancia dei tifosi ma credo sia necessario ripartire da uomini. Loma bisognerebbe trovare una collocazione e un ruolo per lui, così come sono a favore per una collocazione precisa di Chiellini che ha anche una preparazione manageriale».