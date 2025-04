Pisatoday.it - Declassamento Galilei, Petrucci: "Toscana Aeroporti non distribuisca gli utili, visti gli errori di gestione"

Leggi su Pisatoday.it

"L’ultimo Consiglio di Amministrazione diha approvato il bilancio d’esercizio 2024 e ha stabilito la 'distribuzione di un dividendo pari a euro 0,376 per azione (per complessivi massimi euro 7 milioni) da mettere in pagamento nel mese di maggio 2025'. Una decisione simile.