Baritoday.it - Decaro incontra i tifosi biancorossi, fissata la nuova data: appuntamento all'Abeliano

Leggi su Baritoday.it

Si terrà giovedì prossimo, 3 aprile, alle ore 18.30 al teatro, l'incontro di Antoniocondel Bari. L', già in programma per il mese scorso, era stato poi rinviato a causa della concomitanza con l'episodio del crollo in via De Amicis. "Purtroppo, tra agenda.