De Rossi in Premier League | lo vuole il Wolverhampton

Daniele Deè pronto per tornare in panchina. Nonostante abbia ancora due anni di contratto con la Roma, è finito nel mirino del. Secondo La Gazzetta dello Sport, Desta valutando seriamente l’ipotesie, tramite alcuni intermediari, ha avuto dei contatti con alcuni club inglesi. In pole position però ci sono i Wolves.Gli uomini di Vitor Pereira sono al momento quart’ultimi in classifica, a +9 sul Leicester terzultimo. Gli inglesi hanno una proprietà cinese che ha voglia di dare una sterzata decisa alle ambizioni del club: dire addio ai bassi fondi della classifica per spostarsi nella top 10. Come riporta la Gazzetta, Desarebbe entusiasta di cominciare una nuova avventura in Inghilterra. In effetti, a supporto di questo plausibile scenario, lo stesso tecnico aveva affermato a margine del Premio Asi Sport e Cultura al Coni: “Allenare all’estero? Sì, perché no.