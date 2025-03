Inter-news.it - De Paola senza mezze misure: «Inter, atteggiamento da schiaffi! Il motivo»

Leggi su Inter-news.it

L’ha vinto contro l’Udinese per 2-1 ma è stata aspramente criticata da Paolo De. Il giornalista su TMW Radio non le manda assolutamente a dire.SECONDO TEMPO DIFFICILE – Il secondo tempo di-Udinese non è stato uno dei più semplici. Yann Sommer ha dato una mano importante per i tre punti finali a San Siro. Paolo Desi è scagliato contro i nerazzurri: «L’ha avuto unda. Anche nel primo tempo l’Udinese è stata in partita, ma Inzaghi si vuole svegliare? Si vedeva che Solet era il giocatore più in palla dell’Udinese, vuoi mettere un centrocampista su di lui? Non è possibile che Solet faccia un’azione solitaria e rischiare addirittura di pareggiare la partita poi nel finale».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (De: «da! Il»)©-News.