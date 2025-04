Ilnapolista.it - Dazn svela un Conte incontenibile a bordo campo per Napoli-Milan VIDEO

A due giorni dalla sfida delcontro ilha riproposto oggi i retroscena da. La “-cam” di Davide Bernardi ha fatto notare come Antonioabbia chiamato sempre il pressing uomo a uomo, ma in particolare a Lukaku urla «Romelu vagli sopra, addosso».Leggi anche: Ilmette a dura prova le coronarie dei tifosi ma ferma l’organizzazione dei festeggiamenti interistiIl tecnico poi si arrabbia tantissimo con Matteo Politano dopo una giocata di tacco. In pratica Matteo Politano prova uno scambio con David Neres con il tacco, ma la giocata non piace all’allenatore che si sfoga duramente in panchina.prima lo dice alla panchina, poi lo ribadisce ad Anguissa: «Basta minchiate! Dobbiamo continuare a giocare». E ancora al resto della squadra: «Dobbiamo giocare bene!», mimando anche con le mani il divieto di fare tocchi superflui.