Daziopposizione chiede informativa urgente Meloni a Camere su Trump

Roma, 1 apr. (askanews) – "Abbiamo chiesto unadella presidente del Consiglio. Ho presentato una richiesta, che è stata sottoscritta da tutti i capigruppo dell'opposizione, per parlaremente dei dazi: avete visto cheha appena annunciato le decisioni sui dazi per domani e quindi è un fatto moltoe non si può in alcun modo derogare a questa richiesta". Lo ha detto la presidente dei senatori di Italia viva, Raffaella Paita, conversando con i cronisti dopo la conclusione della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama.