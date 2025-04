Lettera43.it - Dazi, Von der Leyen a Trump: «Non ha iniziato l’Europa questo scontro, pronti a vendicarci»

Intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione Ue Ursula Von Derè tornata suiUsa annunciando che l’Unione, se necessario, ha un piano forte per vendicarsi. «Tanti europei si sentono profondamente scoraggiati dagli annunci provenienti dagli Stati Uniti. Sia chiaro,non hae riteniamo che sia sbagliato, perché non è nell’interesse di nessuno», ha detto la politica tedesca. «Ma il messaggio che voglio trasmettervi è anche che abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per proteggere la nostra gente e la nostra prosperità». Pur sperando in una soluzione costruttiva («non vogliamo necessariamente»), Von Derha dunque dichiarato cheè pronta a varare «contromisure molto decise, se necessario».