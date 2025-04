Dazi UsaUe | se servepronti a vendetta

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.26 La presidente della Commissione Ue illustra i "tre pilastri" per affrontare iUsa in partenza domani. Dice: "Primo,siamo aperti ai negoziati.Europa ha molte carte in mano,inclusa la prontezza ad adottare contromisure ferme". "Secondo, continueremo a diversificare il nostro commercio con altri partner. Siamo il maggior mercato al mondo e siamo affidabili e prevedibili". "Terzo, raddoppieremo sforzi su Mercato unico: abbattere le barriere rimaste". "Non vogliamo vendicarci ma abbiamo un piano per farlo, se necessario".