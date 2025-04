Dazi Usadomani in vigore dopo annuncio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.50 Trump annuncerà i nuovidomani alle 16 locali (le 22 in Italia) nel giardino delle rose alla Casa Bianca. Lo rende noto la presidenza Usa. Isaranno "efficaci immediatamente", ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. E ha aggiunto: "Il presidente annuncerà un piano tariffario che annullerà le pratiche sleali che hanno derubato il nostro paese per decenni.E'tempo di reciprocità e che un presidente intraprenda un cambiamento storico per fare ciò che è giusto per gli americani".