Dazi Usa Garattini | Tanti interrogativi l’Italia esporta soprattutto farmaci senza brevetto

Crescono le preoccupazioni per lo scoppio di una “guerra commerciale” fra gli Stati Uniti e l’Unione Europea. L’introduzione disu beni che gli Usa importano dall’Europa e da altri Stati come automobili e prodotti farmaceutici potrebbe avere significative ripercussioni su ampia scala, così come eventualicon cui l’Ue potrebbe rispondere.Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, l’associazione delle aziende farmaceutiche, ha spiegato: “Nel 2024 l’industria farmaceutica italiana hato in Usa tra i 10 e gli 11 miliardi di euro die vaccini. Sulla quasi totalità di essi non grava nessuno. Quindi nella malaugurata ipotesi dial 25%, si tratterebbe di un costo di oltre 2,5 miliardi, un valore molto importante che avrebbe un forte impatto sulla nostra filiera produttiva”.