Lapresse.it - Dazi Usa, domani l’annuncio. Casa Bianca: “Entreranno subito in vigore”

Leggi su Lapresse.it

, mercoledì 2 aprile, alle 16 ora locale (le 22 in Italia) il presidente americano Donald Trump rilascerà dichiarazioni nel Rose Garden dellanelle quali dovrebbe svelare i suoi piani per l’introduzione deireciproci con una serie di Paesi tra cui quelli dell’Unione Europea. L’evento si chiamerà ‘Make America Wealthy Again‘ (rendere l’America di nuovo ricca, ndr). I dettagli deiche verranno annunciati da Trump sono ancora in evoluzione, ma il presidente ha definito il 2 aprile come il ‘Giorno della Liberazione’.: “indopo”La serie di nuoviche il presidente Donald Trump sveleràsarà “efficace immediatamente”, ha dichiarato ai giornalisti la portavoce della, Karoline Leavitt. Lo riporta la Cnn.